Экс-возлюбленный Меган Маркл ожидает рождения первого ребенка

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На днях СМИ проинформировали о том, что бывший супруг Меган Маркл объявил о своей помолвке, теперь и другой экс-возлюбленный жены принца Гарри сообщил, что его невеста ожидает рождения первого ребенка.

Стало известно, что бывший бойфренд Меган Маркл 38-летний Кори Витиелло не только сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной 39-летней певице Мартине Сорбаре, но также и сообщил, что совсем скоро они впервые станут родителями. Эта новость появилась через два дня после того, как выяснилось, что бывший муж Меган Тревор Энгельсон попросил свою подругу, диетолога Трейси Курланд, выйти за него замуж.

Стоит отметить, что нынешняя герцогиня Сассекская встречалась с Витиелло в 2013 году. После того, как рассталась с мужем Тревором Энгельсоном. Пара была в романтических отношениях три месяца. Незадолго до королевской свадьбы Кори сказал американским журналистам, что он «гордится Меган» и что она была «очень хорошей девушкой».