6-летний сын Дарьи Пынзарь заявил о желании иметь татуировку

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Младший сын экс-участницы «Дома-2» Дарьи Пынзарь шокировал родителей своим желанием иметь татуировку. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Дарья Пынзарь на днях рассказала, что её 6-летний сын Артем заявил, что хочет иметь большие бицепсы и татуировки. «Только что Тема выдал «мама, я хочу татуировку на бицепсы и гантели». Сегодня вечером пойдём искать где делают мехенди, а вот гантели решили заменить отжиманиями», - написала в своем микроблоге Дарья.

Стоит отметить, что на данный момент телеведущая вместе с сыновьями и супругом отдыхает в турецком городе Аланья, который расположен в провинции Анталья. При этом Дарья Пынзарь не забывает о своих подписчиках в Instagram и регулярно публикует пляжные снимки.