Светличная рассказала о причине ее отсутствия на похоронах мужа-альфонса

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В программе «Судьба человека» актриса откровенно раскрыла самые интимные подробности своей личной и творческой жизни. Звезда советского кино поделилась с Борисом Кочевниковым и зрителями своими планами на будущее.

Популярная советская актриса Светлана Светличная стала гостьей одного из последних выпусков популярной программы «Судьба человека» с Борисом Кочевниковым. Во время передачи она откровенно рассказала о браке с первым мужем Владимиром Ивашовым, от которого родила двоих сыновей – Алексея и Олега. Их брак разрушили тяжелые времена, которые переживали все артисты в 90-е годы. Ивашов серьезно заболел – у него обнаружили язву, но, несмотря на это, пошел работать на стройку для того, чтобы прокормить семью. В результате из-за тяжелой работы его болезнь обострилась и актер умер.

Светличная рассказала зрителям и о причинах ее отсутствия на похоронах другого супруга. Вторым мужем Светличной стал молодой бард Сергей Соколовский, который был на 20 лет моложе нее. Актриса сама настояла на браке и содержала семью, спонсировала творческие задумки супруга. Спустя короткое время актриса пожалела о своем решении. Два года назад второго супруга звезды не стало. На похоронах мужа-альфонса Светличная не присутствовала, посчитав, что не имеет к этому человеку никакого отношения.