Полуголую Триандафилиди фанаты послали «думать о дочке»

Вчера, 22:22

Звезда «Дома-2» поделилась в микроблоге пикантной видеозаписью, на которой позирует перед публикой в соблазнительном боди со сверкающими камнями. Модель посоветовала подписчицам почаще радовать парней такими нарядами, но на Елизавету неожиданно ополчились многие пользователи.

Фанаты послали полуголую Триандафилиди «думать о дочке», а не демонстрировать такие откровенные кадры. «О дочери нужно думать, а не в Инстаграме сидеть полуголая и плакать, как ты дочку любишь», - заявила одна из подписчиц. Знаменитость вскоре отреагировала на запись и сообщила, что отправляет недоброжелательницу в бан.

На странице модели нередко появляются столь пикантные снимки и видео, однако не так давно Елизавета через публикацию хотела обратиться к своей дочке. Ребенка забрал бывший муж участницы «телестройки» и сейчас не дает малышке общаться с ребенком. Многие поддерживают кумира, но большинство подписчиков убеждены, что в мыслях модели совсем не ее дочь.