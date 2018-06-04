Виктория Боня раскрыла правду о второй беременности

Сегодня, 21:20

Известная телеведущая обратилась к поклонникам после множества комментариев о ее интересном положении. Фанаты массово поздравляют звезду и даже определились, кто станет отцом малышу, и его предполагаемый папа – французский миллиардер Пьер Андюран.

Виктория Боня устала оправдываться перед армией подписчиков и наконец раскрыла правду о второй беременности. По ее словам, поздравления с пополнением ей весьма рано принимать, ведь знаменитость не беременна. Однако внешние изменения в виде увеличившейся груди, лица и области в районе живота подталкивают фанатов на другие мысли.

Боня подчеркнула, что с новым избранником Пьером у нее действительно серьезные отношения, а о втором ребенке телеведущая задумывалась уже давно. Первенец Виктории появился на свет в то время, когда знаменитость была в браке с другим миллиардером, только ирландским, а их отношения завершились именно потому, что второго ребенка Алекс Смерфит не захотел.