Экс-солистка «Тату» выложила откровенные фото в купальнике

Сегодня, 19:55

Поклонники восхитились сексуальной фигурой Юлии Волковой. Некоторые принялись разглядывать многочисленные татуировки певицы.

Поклонники подчеркивают, что несмотря на столь откровенные фото, Юлия надела достаточно скромный купальник, а не такие, как у многих звезд, желающих показать все свои прелести летом на пляже. Также татуировки экс-солистки "Тату" на откровенных снимках не остались без внимания. Кстати, Волкова была одной из тех, кто первый начал бить татуировки. Первую тату девушка набила в 2003 году. На данный момент Волкова отдыхает на Кипре. Там же находится и Анастасия Волочкова, чей новый шпагат стал темой для обсуждения в обществе.

Напомним, что Юля Волкова пела с Еленой Катиной в группе «Тату». С 2010 года группа распалась, и девушки начали выступать отдельно. Волкова была замужем несколько раз, сейчас растит дочку и сына.