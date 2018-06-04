Собчак отдыхает в Сочи с моряком и мужем

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Девушка опубликовала фото подросшего сына, которого назвала моряком. Собчак приехала в Сочи на фестиваль «Кинотавр».

На кинофестиваль приехалb очень много звезд российской эстрады, такие как Ирина Хакамада, Светлана Бондарчук с новым молодым человеком, Екатерина Шпица и другие. Кирилл Серебренников открывал фестиваль, презентовав собственный фильм «Лето». Ксения Собчак приняла решение приехать в Сочи целой семьей: с мужем Максимом Виторганом и маленьким сыном. Новоиспеченные родители решили не оставлять Платона в Москве, и взяли его с собой. Ксения в своем Instagram опубликовала фотографию, на которой маленький Платон в форме моряка смотрит мультики. Девушка назвала сына моряком. «Сегодня утром я проснулась от того, что меня разбудил моряк. Ну как и положено в Сочи», - пишет Собчак.

Родители стараются не афишировать лицо сына на фотографиях, однако на этот раз подписчики смогли рассмотреть лицо мальчика в профиль. Некоторые начали критиковать Ксению, что она дает ребенку смотреть мультики в столь раннем возрасте, ведь мальчику не исполнилось и двух лет. Однако Собчак никак не отреагировала на критику, и продолжила отдыхать вместе с семьей.