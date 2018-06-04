Алена Кравец вышла замуж за бывшего, который избивал её

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Алена Кравец развелась с мужем восемь лет назад, сейчас девушка снова смогла простить супруга, который регулярно избивал ее.

Кравец простила супруга и отправилась с ним под венец во второй раз. На этот раз влюбленные не играли пышную свадьбу, а отпраздновали в скромном кругу семьи. Миллионер избил свою бывшую жену полтора года назад. Мужчина оставил Алене дом, но с условием, если та не будет водить в него посторонних мужчин. Однажды Руслан застал Кравец в компании с фотографом, и не сдержался. Тогда Алена стала гостьей многих программ, в эфире которых рассказала, как экс-супруг зверски избивал ее. Подчеркивается, что Руслан избил Алену в присутствии их общей дочери Даниэллы. Однако выяснилось, что со временем Кравец забыла обиды на мужа, и вновь решила выйти за него замуж.

Руслан сделал модели предложение, подарив дорогое кольцо с камнем в 6 карат. Девушка призналась, что не захотела роскошную свадьбу как в прошлый раз. Алена даже сама сшила платье для этого. Модель подчеркивает, что Даниэлла подтолкнула их на брак во второй раз, так как девочка очень страдала без отца.