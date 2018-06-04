Максим Галкин поддался на «синий цвет» Киркорова и сменил имидж

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Подписчики юмориста приметили в его «сториз» обновление, которое повергло многих в шок. Привычную прическу Максим променял на тренд этого сезона. Предположительно, толкнул мужа Примадонны на такой поступок ее бывший супруг Филипп. Это могло быть актом мести за украденную жену.

Поклонники Максима Галкина рассмотрели новую прическу юмориста. Сменил имидж муж Аллы Борисовны на отдыхе в отпуске. Такой дерзкий шаг он решился не только сделать, но и всем показать как это выглядит.

«Как-то так. Отдыхаем», – написал Галкин.

Подписчики артиста сами уже додумали историю происхождения новой прически.

«Аааааааааааааа, что это?????????? Неужели поддался на «синий цвет Киркорова»??? Который беее и фууууууууу. Куда Вы катитесь??????», «ем дальше тем краше ну как так то) ослепну скоро))))», «Самая лучшая причёска для отдыха, а когда расплетёте вообще будет шик и объём», - написали фанаты.