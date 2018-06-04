Солист группы "Градусы" разбился на "Яндекс.Такси"

Сегодня, 18:03

40-летний Роман Пашков попал в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Появились фотопубликации состояния пострадавшего.

Солист "Градусов" разбился на "Яндекс.Такси". В Сети появились фотографии с места аварии. Как выяснилось, Пашков направлялся в Домодедово, откуда намеревался вылететь на гастроли в Турцию.

Подробности случившегося сообщил директор группы "Градусы" Дмитрий:

"Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа в аэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию. Он вызвал "Яндекс.Такси" сидел на заднем сидении. Внезапно водитель заснул, и машина влетела под фуру. Насколько я понял, там водитель отказался от госпитализации, то ли у него документы не в порядке, но я не могу точно утверждать. Мы вызвали скорую, Романа направили в больницу на МРТ, диагностировали сотрясение мозга. Конечно, мы будем разбираться с "Яндекс.Такси", проконсультируемся с юристами и будем готовить иск".