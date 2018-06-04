Ургант растрогал пользователей напоминанием о Дне обнимания кошек

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Давно замечено, что люди, любящие и ценящие грацию, красоту и независимость представителей семейства кошачьих, являются творческими и неординарными. «Хороший человек кошку не обидит» - постулат, проверенный временем.

Иван Ургант на страничке своего «Вечера» в социальной сети растрогал пользователей напоминанием о Дне обнимании кошек. Именно в Санкт-Петербурге два года назад стали широко отмечать этот международный праздник, который длится целых четыре дня, до истинно городского праздника. После страшной блокады во время Великой Отечественной Войны, кошки, привезенные из Ярославля, спасли зерновые склады Ленинграда от полчищ грызунов.

Среди представителей российского шоу-бизнеса любовью к кошкам отличается Лера Кудрявцева с ее уникальным Фуфой. У циничного «Глухаря» Максима Аверина проживают два представителя кошачьих с библейскими именами Иаков и Эсфирь. Так что Ургант рекомендует не забывать про «хороших людей» котов, которые живут рядом много веков.