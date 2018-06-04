Представитель России на конкурсе «Евровидение 2011» показал в соцсети необычное фото. Полуголый мачо в датчиках возле медоборудования решил поделиться с поклонниками откровением. Он сейчас проходит обследование. Этот снимок заинтересовал фанаток, поскольку ранее Алексей опубликовал фото интимного содержания.
Алексей Воробьев проходит обследование в одной из специализированных клиник. Парень рассказал в социальной сети, что ему пришлось это сделать по собственной воле.
Его желание стать частью истории футбола по достоинству оценили поклонницы, поскольку от очередного пикантного фото своего кумира барышни никогда не отказываются.