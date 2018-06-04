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Представитель России на конкурсе «Евровидение 2011» показал в соцсети необычное фото. Полуголый мачо в датчиках возле медоборудования решил поделиться с поклонниками откровением. Он сейчас проходит обследование. Этот снимок заинтересовал фанаток, поскольку ранее Алексей опубликовал фото интимного содержания.

Алексей Воробьев проходит обследование в одной из специализированных клиник. Парень рассказал в социальной сети, что ему пришлось это сделать по собственной воле.

«Прохожу обследование в сборную России по Футболу! Команду, я конечно не усилю, но если мы проиграем, возьму всю вину на себя», - подытожил Воробьев.

Его желание стать частью истории футбола по достоинству оценили поклонницы, поскольку от очередного пикантного фото своего кумира барышни никогда не отказываются.