Юлия Самойлова подробно рассказала о своем первом сексе

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Певица призналась, что парень бросил ее прямо в постели после того, как заявил о чувствах к другой девушке. Тем не менее, артистка не растерялась и увела из отношений его же друга, но и этот роман продлился недолго.

Юлия Самойлова в недавно выпущенных мемуарах подробно рассказала о своем первом в жизни сексе. По словам знаменитости, инвалидность для нее стала серьезной помехой уже в подростковом возрасте, когда все вокруг подруги хвастались своими любовными историями и похождениями. Юлия отметила, что нашла выход в Интернете и мгновенных сообщениях, которые отправляла практически всем подряд, чтобы завести новые знакомства.

Самойолова сообщила, что решение впервые заняться сексом она приняла во время отношений с парнем по имени Андрей. Тогда он принял Юлию такой, какая она есть, однако уже в постели признался, что любит другую. Сейчас Самойлова вспоминает такой жизненный момент с долей сожаления, но артистка давно счастлива в браке и больше не одинока.