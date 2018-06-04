Жену Джигана атаковали из-за обмана в ее собственном магазине

Сегодня, 16:34

Тысячи разъяренных девушек буквально засыпали сообщениями Самойлову, владелицу интернет-магазина.

В собственном магазине жены Джигана MiraSezar проходили скидки. Модницы могли приобрести несколько товаров по заманчивой цене 999 рублей. Большинство девушек клюнули сразу, и приобрели себе вещей на довольно внушительные суммы. На сайте указано, что заказ приходит в течение 1-2 дней, однако ни через 5, ни через 7 дней, клиентки так и не получили вещи. Поэтому разъяренные клиентки атаковали соцсети Самойловой в надежде получить компенсацию за ущерб. Самойлова в свою защиту рассказала, что всем недовольным покупателям вернет деньги. Девушка подчеркнула, что на сайте работают дополнительные менеджеры, и в скором времени всем, кто сделал заказ, ответят и пришлют деньги.