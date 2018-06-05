Поклонники Бузовой вполне могут быть ее детьми

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Многие звезды выглядят достаточно молодо, что создает иллюзию из вечной молодости. Оказалось, что вечная девочка Ольга Бузова вполне может быть матерью большинству своих поклонников.

Популярная певица Ольга Бузова выглядит на экране как девочка, и позиционирует себя так же. Известно, что для поддержания себя в форме она прикладывает большие усилия и прибегает к помощи диетологов, косметологов и фитнес-тренеров. Некоторые подозревают, что звезда пользовалась и услугами пластических хирургов.

Все же идеальная внешность певицы не скроет ее реального возраста. Некоторые недоброжелатели звезды подсчитали, что ее поклонники вполне могли бы стать ее детьми. Многие фанаты экс-участницы «Дом-2» участвуют во флешмобах, которые посвящены ее творчеству и мечтают быть похожими на своего кумира. Критики творчества Бузовой сообщают, что текст ее песен рассчитан именно на такую аудиторию.