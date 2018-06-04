Фанаты шокированы фотографиями Екатерины Климовой в купальнике

Сегодня, 16:28

Многодетная мать выглядит очень сексуальной, несмотря на ее возраст и наличие четверых детей.

Екатерина опубликовала фотографии в своем Instagram в купальнике, и фанаты пришли в шок от увиденного. 40-летняя Климова выглядит лет на 20, имея при этом четверых детей. Девушку буквально осыпали комментариями и назвали богиней красоты. Екатерина Климова - актриса, известная по фильмам «Каменская», «Мы из будущего» и «С новым годом, мама!».

Девушки написали, что Катя - настоящий пример для современных мам. Девушка успевает не только заниматься с детьми, но и следить за фигурой. Многие рассказали, что актриса мотивирует их на занятия спортом, когда выкладывает фотографии подобного рода.