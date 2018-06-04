Гарик Харламов гордится своими девчонками

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Популярный юморист Гарик Харламов неустанно выставляет на показ свою дочку и жену. Новыми снимками он делится на своей страничке в социальной сети Instagram.

Звездная пара Гарика Харламова и Кристины Асмус всегда привлекает внимание публики. Знаменитости на своих страничках в социальных сетях неустанно делятся событиями, которые происходят в их жизни. Сам юморист постоянно с гордостью выставляет снимки не только жены, но и подрастающей дочери.

Так, на своей страничке в социальной сети резидент Comedy Club с гордостью выставил снимок, где Асмус с малышкой играют на улице. Харламов с любовью подписал фотографию – «Мои девчонки». Поклонники звезд засыпали из комплиментами и отметили, что дочь пары достаточно сильно подросла. Кроме комплиментов, многие желали семье процветания, и пополнения в семействе. Напомним, что несколько недель назад появились слухи о том, что Кристина Асмус ожидает ребенка, а опровержения такой информации никто не дал.

Некоторые фанаты пары хотели креативно прокомментировать снимок и подчеркнули, что судя по тени девочки не такие и симпатичные. Но Гарик Харламов достаточно резко отреагировал на такие мысли. Также многие поклонницы высказали свое желание родить от знаменитого юмориста.