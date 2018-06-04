Анастасия Квитко страдает от «скачущих» имплантов

Вчера, 23:30

Поклонники Анастасии Квитко заметили, что ее грудь стала достаточно ассиметричной. К такой проблеме привели грудные импланты, которые стали доставлять неудобства их владелице.

Анастасия Квитко отрицает предположения поклонников о том, что она делала хирургическую операцию по увеличению груди. Многие фанаты звезды заметили, что ее груди стали ассиметричными, что свидетельствует о «скачущих» имплантах. Скорее всего, в ближайшем будущем звезда может начать страдать из-за этих проблем.

Эксперты уверенны, что такая форма не может быть природной и свидетельствует о том, что у звезды возникли серьезные проблемы с силиконом, который мигрирует по груди. Особенно отчетливо это заметно, когда модель позирует в купальниках.

На своей страничке в социальной сети Instagram звезда постоянно делится новыми кадрами как со съемок, так и из личной жизни. В комментариях к некоторым фотографиям многие поклонники сообщают, что у «русской Кардашьян» грудь взялась какими-то комками, что уже неоднократно происходило со звездами, которые делали операцию по увеличению груди. Хотя часть пользователей уверенна, что такие последствия свидетельствуют о некачественном фотошопе.