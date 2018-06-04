Звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова влюбилась в смазливого серфингиста

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Актер Евгений Пронин окончательно утратил шанс воссоединиться с бывшей женой. Теперь другой мачо катает ее на доске по волнам Индийского океана.

Звезда «Кухни» Мария Горбань крутит роман с Кириллом Зоткиным, покоряющим неспокойные воды у берегов Шри-Ланки. Заделавшись свахой, актриса свела коллегу по ситкому с Максимом Аплиным. Екатерина Кузнецова влюбилась в смазливого серфингиста, усеяв Instagram любовными фото.

Ни страх перед новыми отношениями, ни 5-летняя разница в возрасте не спугнули актрису, полностью доверившуюся Аплину. Видимо, фанатам экс-семейства Кузнецовой и Пронина больше не стоит рассчитывать на воссоединение кумиров.