Алёна Водонаева шокировала новостью о съёмках собственного порнофильма

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Алёна Водонаева обиделась на хейтеров, которые регулярно в комментариях называют её порнозвездой и решила соответствовать ожиданиям своих недоброжелателей. Недавно знаменитость шокировала новостью, что будет снимать порнофильм со своим участием.

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева с сарказмом заявила в Instagram, что снимет порноролик, в котором будет главной актрисой. Сделает это знаменитость, чтобы оправдать ожидания своих хейтеров. Водонаева в микроблоге даже предложила несколько названий своего нового фильма и попросила фанатов помочь с выбором: «Одиннадцать друзей Аленки», «Болтающиеся Титаники», «Сквирт - цунами. Начало».

Подписчики неоднозначно отнеслись к подобной новости: «Счастливые домохозяйки знают толк в порно», «Алена- не страдай ерундой!», «Ну ты и приколистка», «Сейчас инициативный народ начнёт промо-ролики снимать и в Директ присылать», «Просто у Аленки отменное чувство юмора», «Чувство юмора у вас Алёна зачётное».