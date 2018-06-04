"Несчастная" Водонаева каждый день занимается сексом с некрасивым мужем

Сегодня, 14:05

Экс-звезда «Дома-2» продемонстрировала в Instagram голого Алексея Малакеева, прикрывшего стыд и срам кокосом.

«Мой некрасивый муж! Занимаюсь с ним сексом каждый день. Пожалейте!», - иронично похвасталась спортивным супругом Алена Водонаева.

Козырнув голым Алексеем Малакеевым в Instagram, экс-звезда «Дома-2» узнала, что не всем ее фанатам нравится откровенное хвастовство. Пока "несчастная" светская львица каждый день занимается сексом с некрасивым мужем, возмущенные поклонники подавляют зависть колкими высказываниями.

«Можно было просто трубочкой с коктейля прикрыться, зачем перегибать то», - насмехаются с кокоса Малакеева фанаты.