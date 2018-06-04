Для Лазарева спорт – это жизнь

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Сергей Лазарев уделяет огромное внимание своему внешнему виду и здоровью, для чего проводит много времени в спортивном зале. Певец заявил, что спорт является всей его жизнью.

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев всегда выглядит очень подтянутым и спортивным, для чего прикладывает немалые усилия. Поклонники звезды знают, что он проводит достаточно много времени в тренажерном зале.

Исполнитель неоднократно заявлял, что каждый должен держать себя в форме, а для этого необходимо прикладывать немалые усилия. Так, еще весной Лазарев начал подготовку к летнему сезону и призвал к этому всех подписчиков.

В комментариях фанаты исполнителя поддержали своего кумира, а многие даже рассказали о своих ежедневных тренировках. Хотя некоторые с юмором отнеслись к такому призыву певца и сообщили, что имеют ежедневный и бесплатный фитнес в виде уборки, стирки и приготовления пищи для всей семьи, а летом к этому списку добавляется еще и работа на приусадебном участке. Часть же пользователей интернета категорично негативно отнеслась к такому предложению Лазарева и рассказала о том, что получает большее удовольствие от поедания мороженного в жаркий день, нежели от потения в спортивном зале.