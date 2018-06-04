Именинница Анджелина Джоли получила лучший подарок от шестерых детей

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Имениннице Анджелине Джоли 4 июня исполняется 43 года. Отпраздновать свой день рождения актриса пожелала только в круги самых родных и близких людей, а дети знаменитости преподнесли ей самый желанный подарок.

43-летняя актриса Анджелина Джоли отказалась от шумных вечеринок на своем дне рождении, а просто пожелала провести этот день в компании своих шестерых детей. И наследники знаменитости преподнести такой подарок своей матери и все вместе прилетели в Лондон, чтобы в этот день порадовать Анджелину.

Напомним, что на данный момент актриса проживает в Лондоне, поскольку именно там проходят съемки продолжения второй части фильма «Мелифисента». Инсайдеры также проинформировали, что в стороне не остался и Брэд Питт, который послал шикарный букет цветов для своей бывшей супруги.