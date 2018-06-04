Из-за упавшей самооценки Слепаков обратился к психологам

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Несмотря на свою востребованность и постоянную занятость, Семен Слепаков стал испытывать проблемы с самооценкой. Юморист вынужден был обратиться за помощью к профессионалам.

В интервью популярный юморист, продюсер и резидент Comedy Club Семен Слепаков заявил, что стал испытывать какие-то дискомфортные ощущения, разобраться в которых он не смог, и обратился за помощью к профессиональным психологам. Во время общения со специалистом установлено, что звезда имеет серьезные проблемы с самооценкой.

Юморист рассказал, что всегда очень строго к себе относился и старался справляться со своими проблемами самостоятельно. На обращении к психотерапевту настояла жена Слепакова, которая, по словам звезды, устала выслушивать его откровения.

Известно, что на данный момент Семен Слепаков вместе с супругой работает над новым проектом, который имеет название «Домашний арест». Юморист заявил, что его жена Карина ранее думала, что они на площадке "прохлаждаются", но во время визита убедилась в обратном и стала принимать участие в их работе.

Напомним, что 36-летний Слепаков является одним из самых богатых юмористов, а его ежегодный доход равен 3,5 миллиона долларов. Он является любимцем публики и, по мнению специалистов, чрезмерная популярность и привела к проблемам с психикой.