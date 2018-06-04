Вчера, 23:15

Неприятный инцидент с 27-летним столичным поваром Иваном Спринчаном произошел именно из-за того, что он внешне очень похож на певца. По мнению Ивана, артист разрушил его репутацию и даже поссорил с девушкой.

Двойник Сергея Лазарева намерен судиться с артистом, за то, что тот не выполнил его требований и не удалил со своей страницы в социальной сети компрометирующее видео. Фабула инцидента довольно проста. Лазарев выложил видео, на котором человек, очень на него похожий крепко спит в кресле самолета с недопитой бутылкой пива в руке.

Казалось бы, пустяк, но знакомые Ивана узнали его на кадрах ролика и стали считать его, чуть ли не запойным пьяницей, хотя повар не любит крепкие напитки, зато предпочитает всегда спать в самолете. Спринчан направил Лазареву просьбу убрать видео, которое уже собрало множество нелицеприятных комментариев, однако певец проигнорировал просьбу. От Ивана ушла любимая девушка, которая поверила измышлениям. Теперь Иван намерен судиться с артистом.