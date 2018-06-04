Смелое фото 110-килограммовой модели в купальнике «взорвало» соцсети

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Одна из самых популярных пышнотелых фотомоделей Хантер Мак-Гради на днях опубликовала в Instagram свои новые снимки в купальнике, которые буквально «взорвали» соцсети. Девушка поразила не только крупными формами, но и смелым красным купальником.

25-летняя модель Хантер Мак-Гради решила помочь женщинам со всего мира, которые обладают такими же пышными формами, как и сама манекенщица. Для этого Хантер совместно с компанией Playful Promises запустила в продажу линию собственных мини-бикини и купальников, которые предназначены для женщин немодельной внешности.

Кроме того, Мак-Гради решилась раздеться для рекламной кампании и на своем пышном теле показать, как в реальной жизни выглядит её новые купальники. Также в Instagram модель сообщила, что любит свое тело таким, каким создала его природа и совершенно не стесняется себя.