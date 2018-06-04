Навка показала «лучший аттракцион» Пескова и дочери на гироскутере

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Пресс-секретарь президента РФ – это не всегда серьезный дядя в официальном наряде, ругающий санкционные США и Запад. В домашней обстановке Дмитрий Сергеевич перевоплощается в стильного дачника, запрыгивает на гироскутер и веселится с 3-летней Надеждой.

«Самый лучший аттракцион с папой», - показала Татьяна Навка фото Дмитрия Пескова и маленькой дочери в Instagram.

3-летняя Надя, вцепившись за руль гироскутера и взяв с собой на борт миленького песика, рассекает с высокопоставленным папой во дворе. Дочь пресс-секретаря президента РФ совершенно не опасается экстремальных покатушек, и правильно, ведь, если верить футболке Пескова, Надежда пребывает под броней.

Подписчики Навки отметили отличную физическую форму «бронированного» чиновника на гироскутере. Под рукавом виднеется рельефный трицепс, а значит, пока Путин встречается с президентом Франции, Дмитрий Сергеевич делает французский жим.