Агата Муцениеце назвала главный плюс расставания с мужем

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Девушка призналась поклонникам, как использует свое свободное от отношений время. Поклонники не уверенны, что признание было искренним, скорее всего одно достоинство расторжения отношений с сексапильным Павлом Прилучным пришлось Агате с себя выжать.

Агата Муцениеце рассказала о главном плюсе расставания с мужем.

«Зато похудела!» — попыталась найти Агата хоть один плюс в расставании с мужем.

Сообщить об этом она решилась всем через социальные сети. Брак этой пары всегда был предметом обсуждений, а их дети радовали всех своей красотой. Однако, пройдя букетно-конфетный период в отношениях, пара растворилась в бытовых хлопотах и перестала быть единым целым. На данный момент общие фотографии Агаты и Павла в Сети появляются, но прежнего огня в глазах уже нет. О новых отношениях молодые люди не рассказывают, также неохотно они не комментируют свой разрыв.