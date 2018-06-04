Малахов анонсировал встречу Шурыгиной с Семёновым

Сегодня, 12:22

Сегодня в эфир выйдет программа Малахова, в которой примут участие знаменитые своей историей Шурыгина Диана и Сергей Семёнов. Очень много вопросов возникает при мысли о том, что пара встретиться.

Телеведущий Андрей Малахов внёс немного предыстории, рассказав, что отсидевший год за решеткой насильник Шурыгиной перебрался в Москву, и планирует заниматься собственным благотворительным фондом в столице.

В программе сегодня обсудят вопросы касательно того, не будет ли проблем у молодого человека с трудоустройством из-за его "криминального" прошлого.

Кроме того, интересно, что же скажет спустя столько времени сама Шурыгина, возможно, она готова сменить "гнев на милость" уже сегодня в программе. Вероятно, девушке уже все равно, как будет продолжаться эта история, ведь она успела из неё извлечь по максимуму для своей выгоды.