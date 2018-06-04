Пугачева ревнует Киркова к Бузовой

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Король российской эстрады Филипп Киркоров обнародовал несколько фото с ведущей «Дома–2» Ольгой Бузовой. Реакция экс-супруги певца Аллы Борисовны Пугачевой была очень эмоциональной.

Как стало известно из соцсетей, Филипп Бедросович Киркоров выложил в сеть ряд фото, где он запечатлен с певицей и ведущей телешоу Бузовой. Увиденное вызвало бурю эмоций у народной артистки России Аллы Борисовны Пугачевой.

Ранее Ольга Бузова участвовала в съемках клипа Киркорова «Цвет настроения – синий», в котором появилась в роли кассира универмага. Сейчас проходят съемки второй части клипа, в которой она тоже принимает участие.

Ни для кого не секрет, что Киркорова и Бузову неоднократно встречали вместе на светских раутах. Сеть изобилует их снимками, есть даже фотографии, где певец обнимает Ольгу Бузову и кладет себе на бедро ее ногу. Под снимком Филипп Киркоров поставил подпись: «Ну, вот и взорвалась эта бомба замедленного действия».

Алла Борисовна осталась довольна комментариями интернет-сообщества о том, что пользователи сети уже пресытились Бузовой, и даже отметила их лайками. Но в любом случае заметно, что Примадонна ревнует Киркорова к Бузовой.

Как эти истории повлияют на карьеру Ольги Бузовой, пока не ясно.