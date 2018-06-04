«Ржака, конечно»: Лена Миро прокомментировала «избиение» Самбурской

Сегодня, 11:49

С самого начала паники вокруг ужасного состояния ведущей «Ревизорро», известная блогер заявляла, что не стоит переживать за здоровье Самбурской. Дальнейший ход событий показал, что действительно, произошла «ржака».

Лена Миро прокомментировала на своей страничке в социальной сети «избиение» Настасьи Самбурской, которая «разорвала сердце» своих поклонников ужасной фотографией на больничной койке с синяками и ссадинами на лице. Еще тогда Миро заявила в своем посте, что Настасье верить не стоит и ужасающий снимок является фейком. Конечно же так и вышло.

Самбурская после долгого молчания зашла на свою страничку в Instagram и заявила, что избавилась от страшной зависимости, а именно, от потребности ежедневно зависать в социальной сети. Настасья назвала свой поступок научно, а именно «социальным экспериментом». Что характерно, про свое избиение не дала никаких пояснений. Поклонники актрисы пребывают в глубоком недоумении, а многочисленные хейтеры не скупятся на нелицеприятные высказывания.