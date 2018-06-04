Главный «холостяк» страны Егор Крид попал под суд

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Музыканта обвинили в присвоении 500 тыс. рублей, за якобы не состоявшийся концерт. Истец настаивает на мошенничестве со стороны Крида, однако в окружении артиста обвинения опровергли, ссылаясь на неподготовленность принимающей стороны.

Главный «холостяк» страны сделал свой выбор в пользу Дарье Клюкиной. Эпатажный и долгожданный финал шоу состоялся вчера, и Егор определился с именем своей избранницы. Однако приятную новость затмила весть о том, что Крид попал под суд. Причиной стали обвинения одного из якобы обманутых организаторов концертов Крида.

На 23-летнего певца и его концертного директора Артема Кияшко подали заявление в Симоновский районный суд столицы. С певца и его друга требуют полмиллиона рублей.