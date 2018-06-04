Андрей Малахов перевоплотился в Супермена

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В рамках популярного ток-шоу Андрей Малахов исполнил роль Супермена. В четверг популярный ведущий приглашает всех желающих на творческую встречу.

Популярный российский ведущий Андрей Малахов не устает удивлять своих поклонников, теперь он перевоплотился в Супермена. Сегодня 4 июня на своей страничке в социальной сети Instagram он выложил фотографию в соответствующем костюме. Известно, что такие перемены в образе необходимы для участия в новом спектакле.

Малахов рассказал, что все желающие узнать, что осталось за кадром нового действа, смогут в четверг 7 июня придти на творческую встречу, которая будет посвящена премьере спектакля «За минуту до Месты», которая состоится в ЦКиО в городе Иваново в 19:00. Поклонники популярного ведущего засыпали его комплиментами и сошлись во мнении, что Малахов хорош в любом образе. Многие подписчики звезды попросили провести такую творческую встречу и в других городах, ведь не все смогут попасть в Иваново.

Пока неизвестно, будет ли Малахов гастролировать с новым спектаклем по России. Ведущий рассказал, что на этом эксперименты не заканчиваются, ведь у него еще огромное количество идей, которые интересно воплотить.