Холостяк Шнуров соблазняет подписчиц

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Развод Шнура с Матильдой стал настоящим шоком для фанатов лидера группы «Ленинград». Некоторые «особо упертые» поклонники считают, что имеет место глобальный розыгрыш, однако факт остается фактом.

Однако, суда по всему, холостяк Сергей Шнуров не очень тоскует по семейным узам и соблазняет подписчиц накачанным телом на своей страничке в социальной сети. Действительно, для многих «отстраненных» пользователей, которые всегда считали, что Шнур не поднимает ничего тяжелее стакана, явились откровением мощные бицепсы певца и поэта. Некоторые комментаторы скептически намекнули на безграничные возможности фотошопа.

Шнуров расстался с женой Матильдой в самом конце мая, чем шокировал поклонников. Сама Елена Мозговая, таково настоящее имя экс-супруги, заявила, что не намерена обсуждать обстоятельства, приведшие к разрыву после восьми лет совместной жизни.

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс в интервью намекнула, что причиной развода стало пьянство. С этой версией многие согласились.