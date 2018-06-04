«Старый умирающий лебедь»: Анастасию Волочкову снова высмеяли за шпагат

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Самую скандальную светскую львицу России и балерину Анастасию Волочкова в очередной раз высмеяли за шпагат. На этот раз балерину в комментариях назвали «старым умирающим лебедем».

Анастасия Волочкова находится на отдыхе на Кипре, однако даже на таком жарком острове балерина не забывает о своей растяжке и приучает к балету всех жителей её отеля. Недавно Волочкова решила показать свое мастерство для отдыхающих и провести бесплатный мастер-класс, а свой пост в Instagram подкрепила очередным шпагатом. Фанаты не пришли в восторг от данной идеей и попросили балерину не мучать отдыхающих своими шпагатами.

«В профессиональном плане про вас сказали бы "гол как сокол"», «Господи, приехали отдыхать?! Отдыхайте. Зачем шоу устраивать. Видно, больше негде, смешно», «Анастасия, а зачем отдыхающим мастер класс по балету? Этому с 5 лет надо заниматься», «Как старый умирающий лебедь», - прокомментировали пост балерины интернет-пользователи.