«В шкафу всегда стояла бутылочка»: Смирнова показала закулисье шоу «Холостяк»

Сегодня, 08:36

Любимый многими телезрительницами проект, как и все подобные шоу, имеет две стороны, одна из которых является тайной для обывателя. Однако, иногда непосредственные участники программ, приоткрывают завесу тайны.

Анастасия Смирнова показала закулисье шоу «Холостяк», рассказав, что у нее всегда в шкафу стояла бутылочка, к которой прикладывалась не только она сама для снятия стресса, но и другие участницы. По словам нижегородки, этот проект, почти ничем не отличался от тех, в которых ей тоже довелось поучаствовать. Интриги, «подсиживания», мелкие неприятности, которые устраивают соперницам участницы, является обычной практикой подобных шоу.

Несмотря на то, что Смирнова подружилась с некоторыми участницами, непростой характер Анастасии стал уже притчей во языцех. Девушка очень импульсивна и готова «взорваться» в любую минуту. Собственно, поэтому она и покинула шоу «Холостяк» за шаг до финала. Смирнова буквально поскандалила с «холостяком» Егором Кридом, который назвал ее «воплощением зла». После этого Анастасия улетела домой.