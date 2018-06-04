Дочь Газманова шокировала пользователей эротическими снимками

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14-летняя дочь Олега Газманова Марианна снялась в эротической фотосессии. Снимки вышли достаточно пикантные, а разместить их в сети решила мать юной красавицы.

Дочь Олега Газманова, несмотря на свой юный возраст, ведет достаточно светскую жизнь, ведь девушка явно причисляет себя к «золотой молодежи». В 14-летнем возрасте график Марианны достаточно плотный, девушка учится в специализированной гимназии с театральным уклоном, кроме этого она увлекается хип-хопом и брейк-дансом, которым обучается в студии Аллы Духовой «Тодес».

Кроме творческих талантов Марианна еще и просто очень привлекательная девушка, в чем могли убедиться интернет пользователи. Дело в том, что юная красавица, с подачи своей матери, снялась в эротической фотосессии, а супруга Газманова похвасталась красотой свой подрастающей дочери на своей страничке в социальной сети. Также женщина сообщала, что Марианна получилась такой красивой потому, что является детям любви, которое было зачато на Мальдивах.

Откровенные снимки девушки произвели фурор в сети и горячие споры между пользователями. Все согласились с тем, что Марианна выглядит шикарно и засыпали ее комплиментами, но часть все же уверена, что в таком юном возрасте такая откровенность неприемлема.