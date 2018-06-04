«Завязывай там с этими бабами!»: Тимати обратился к Егору Криду в Instagram

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Популярный российский рэпер Тимати обратился в Instagram к главному холостяку страны Егору Криду. Тимати призвал молодого артиста, больше думать о музыке, а не о женщинах.

Известный рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Тимати призывает своего коллегу Егора Крида меньше думать о женщинах, тем более, что шоу «Холостяк» уже достиг своего логического финала. Тимати призывает 23-летнего Крида больше думать о музыке и их новой совместной песне «Гучи».

«Алоэээ Егор Крид ты где? Завязывай там с этими бабами!! Тут говорят наша песня не очень, не заходит она короче», - написал в своем микроблоге Тимати. Напомним, что в финальной серии романтического шоу «Холостяк» заветное кольцо от Егора Крида получила Дарья Клюкина.