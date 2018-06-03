Вчера, 22:14

Состоялся финал шоу «Холостяк» на ТНТ. Избранницей Егора Крида стала Дарья Клюкина.

Сегодня вышел долгожданный финал шоу «Холостяк» с Егором Кридом. На протяжение проекта вся страна трепетно следила за отношениями между артистом и девушками, которые боролись за сердце завидного жениха.

Финалистками шоу стали Виктория Короткова и Дарья Клюкина. И вот, долгожданный финал настал. Дарья Клюкина получила заветное кольцо от Егора Крида. Девушка расплакалась, когда Егор говорил ей о своих чувствах, а когда увидела кольцо, которое холостяк подарил со словами «Спасибо за твои чувства. Я не знаю, что бы я без тебя делал на этом проекте. Именно поэтому это кольцо — твое», то Дарья просто не поверила своим глазам. Она призналась, что была уверена, что Егор с ней прощается.

Дарья задала Егору вопрос, что тот чувствует, на что холостяк ответил, что сделал правильный выбор.

Многих удивил выбор Крида, так как Дарья не была фавориткой зрителей. Однако сердцу не прикажешь. Теперь вся страна будет наблюдать за развитием отношений пары.

О победе в шоу и своих эмоциях Дарья Клюкина поделилась в интервью «Super».