"Сошлись!": Киркоров опубликовал "танец любви" с Бузовой

Вчера, 22:07

На странице Instagram Киркорова появились новые "горячие" публикации с участием Ольги Бузовой. Поклонники шокированы данной новостью.

Король эстрады пишет: "Ну вот и взорвалась эта БОМБА замедленного действия- ОЛЬГА БУЗОВА @buzova86 & ФИЛИПП КИРКОРОВ @fkirkorov ... ТАНЕЦ ЛЮБВИ... в настроении и с настроением".

Фанаты не то, что догадываются, теперь нет никаких сомнений - Киркоров и Бузова сошлись. Осталось только дождаться фото поцелуев и официального заявления о том, что в шоу-бизнесе появилась новая пара, о которых последнее время не умолкают слухи и догадки.

Отметим, что запись опубликована только полчаса назад, и уже успела собрать более 10 тысяч лайков и много комментариев недовольных подписчиков, которые искренне не понимают, что происходит, и как Король мог посмотреть на эту "выскочку".

Видимо никакие поддержки не помогают Бузовой стать более серьезным артистом в глазах почитателей, все-таки "Дом-2" - сильное клеймо.