Рита Дакота подвергла критике слова Бегбедера «Любовь живет три года»

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Рита Дакота «сломала систему», находясь в браке с Владом Соколовским 3 года. Свою позицию певица объясняет в посте в Instagram.

Рита Дакота выложила в своем профиле в Instagram фото, под которым подвергла критике слова Бегбедара «Любовь живет три года». Певица объявила о том, что 3 июня у них с супругом годовщина свадьбы и венчания. Пара уже три года находится в официальном браке. Девушка пишет: «Если верить Бегбедеру, то это конец.», интересуясь, автор книги «Любовь живет три года» имел в виду свадьбу или отношения в целом, так как с начала отношений у пары прошло уже пять лет, а это говорит о том, что возлюбленным удалось «сломать систему».

Закончила свой пост певица тем, что поздравила своего любимого супруга с такой знаменательной датой, сказав: «Я люблю тебя до Луны и обратно». Также Дакота выразила уверенность в том, что она с супругом умрет в один день в 99 лет, лежа на траве, держась за руки и смотря на звезды, возможно, с ними еще будет лабрадор.

Поклонники написали огромное число положительных комментариев с поздравлениями: «Вы очень красивая пара. Счастья вам!», «На вас одно счастье смотреть! Бесконечной любви вам и лабрадора», «Самые искренние поздравления, счастья вашей семье!».

Другие комментаторы начали приводить цитаты из книги и говорить о том, что певица неправильно поняла суть изложения автора и попросту вырвала фразу из контекста.

Отметим, что в своей книге «Любовь живет три года» Бегбедер говорил о том, что столько живет любовь, которая не прошла испытаний и горя. Настоящая же любовь, живет долго, если каждый из любящих знает ей цену.