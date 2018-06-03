«В Лапино, как дома уже»: Анастасия Костенко готовится к скорым родам

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Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram семейное фото, на котором влюбленные в больнице ожидают уже совсем скорого появления на свет долгожданной малышки.

Футболист Дмитрий Тарасов в своем микроблоге поделился с подписчиками счастливым событием в жизни молодых супругов. На новом опубликованном фото счастливый игрок московского «Локомотива» лежит на больничной койке в госпитале «Лапино» со своей беременной супругой Анастасией Костенко. Влюбленные мило обнимают подушку для беременных в ожидании чуда. Тарасов добавил, что у них все хорошо: «В Лапино, как дома уже».

Подписчики в комментариях удивились прекрасному внешнему и счастливому виду звездной пары, обратив внимание, как замечательно выглядит Анастасия без капли макияжа. Фолловеры пожелали модели хороших, легких родов, здоровья их дочке, счастья, благополучия их семье и всего самого наилучшего.