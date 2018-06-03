Ингеборга Дапкунайте напугала болезненной худобой

Вчера, 22:22

Актриса прошлась по красной дорожке «Кинотавра» в черном элегантном платье, и сосредоточила все внимание на своей персоне. Причем обсуждению подлежали не талант заслуженной артистки Литовской ССР, а ее ужасный внешний вид.

Советская, британская и литовская актриса театра и кино, популярная телеведущая Ингеборга Дапкунайте всегда вызывала восхищение как своими актерскими способностями, так и красивой стройной фигурой. Однако в этот раз поклонники нашли ее фигуру истощенной, а внешность болезненной. Теледива напугала худобой, а ее элегантный обтягивающий наряд еще более подчеркивал выпирающие кости, что может быть «тревожным звоночком».

Некоторые подписчики понадеялись, что у женщины пока нет проблем со здоровьем, а столь пугающий внешний вид вызван неправильно подобранным нарядом - платье предназначено для дам с пышными формами.