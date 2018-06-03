Жаркое примирение: Брэд Питт остановил развод и вернулся в Анджелине Джоли

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Американские СМИ проинформировали о том, что самая красивая пара Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли может восстановить свои любовные отношения. По словам актера, он все ещё очень любит свою строптивую супругу.

Инсайдеры сообщают, что Брэд Питт продолжает любить свою супругу Анджелину Джоли, а потому решил сделать первый шаг к примирению и остановить бракоразводный процесс. В свою очередь Анджелина Джоли пошла на встречу мужу и отдала Питту ключи от своего дома. Где проживает с детьми.

Окружение Питта и Джоли говорят о «жарком примирении», а также надеются, что пара сможет сохранить свою семью. Однако когда успело произойти примирение остается неизвестным, поскольку Джоли пребывает по работе в Великобритании, а Питт остался в США.