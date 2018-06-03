Эмоциональное обращение опубликовала россиянка в социальной сети в надежде добиться реакции от руководства авиакомпании. После рекламы любимой компании, Алена решила сделать разбор полетов, поскольку не готова платить по 100 тыс. для всей семьи за авиабилеты эконом класса.
Водонаевой страшно летать. Об этом девушка призналась на своей странице в социальной сети, где опубликовала кричащий пост.
После констатации фактов Алена принялась критиковать стюардесс размера plus-size. Фигуристая брюнетка не постыдилась высказаться о женщинах как о «неповоротливых телах», назвала их «борцами сумо», «женщины размера XL и больше». Водонаевой страшно летать с толстыми стюардессами Аэрофлота, и поэтому она предложила им работать на стойке регистрации.