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Эмоциональное обращение опубликовала россиянка в социальной сети в надежде добиться реакции от руководства авиакомпании. После рекламы любимой компании, Алена решила сделать разбор полетов, поскольку не готова платить по 100 тыс. для всей семьи за авиабилеты эконом класса.

Водонаевой страшно летать. Об этом девушка призналась на своей странице в социальной сети, где опубликовала кричащий пост.

«Я - аэрофоб! Но я летаю! Летаю только самыми лучшими авиакомпаниями. Я никогда не полечу на говноборте. В 80% я путешествую Аэрофлотом. И если я отправлю ребёнка со своими родителями на отдых, я им всем тоже покупаю билеты только Аэрофлота. А теперь вопрос к Аэрофлоту!». – стремительно начала Водонаева.

После констатации фактов Алена принялась критиковать стюардесс размера plus-size. Фигуристая брюнетка не постыдилась высказаться о женщинах как о «неповоротливых телах», назвала их «борцами сумо», «женщины размера XL и больше». Водонаевой страшно летать с толстыми стюардессами Аэрофлота, и поэтому она предложила им работать на стойке регистрации.

«Почему я должна рисковать жизнью за свои же деньги!? За большие деньги! Даже приобретая, эконом-класс для всей семьи, у нас выходит около 100 тысяч. Этого что, недостаточно для безопасного полёта в ОДНУ сторону? Я плачу за комфорт и безопасность и считаю, обездвиженный жиром бортпроводник - это никакая не безопасность! Мне страшно, милый Аэрофлот! Стресс!», - написала Водонаева.