Светлана Бондарчук впервые показала своего нового мужчину

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Сейчас в России на территории Сочи проводится очередной «Кинотавр». Его открытие случилось 2 июня и не обошлось без громких сюрпризов.

Светлана Бондарчук, после развода со своим известным мужем впервые показала нового мужчину. Им оказался Сергей Табунов, подвизавшийся на стезе фотографии и известный в качестве галериста.

Светлана Бондарчук появилась с ним на открытии «Кинотавра». Слухи о том, что она после развода «заимела» нового мужчину, ходили давно. Своё подтверждение они нашли лишь сейчас.

До этого, ни Светлана, ни Сергей не давали никаких комментариев по поводу своих отношений. Сейчас их совместное появление стало самой популярной темой и среди их почитателей, и среди звёзд шоу-бизнеса.

Два года назад подобное «шоу» продемонстрировал после своего развода и Фёдор Бондарчук. Тогда он появился на этом кинофестивале в сопровождении Паулины Андреевой.

Знатоки этого «мира» сразу стали предполагать дальнейшее развитие их отношений, но, видимо, ошиблись.

В этом году Бондарчук прибыл на «Кинотавр» уже без неё. Означает ли это их окончательное расставание, пока не комментирует ни одна из сторон. Просто – голый факт.

Впрочем, как будут развиваться отношения его экс-супруги с Табуновым, тоже пока не рискует предсказывать никто.