Волочкова испугала поклонников видео с ныряющей дочкой

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Анастасия вновь отдыхает после трудовых будней в Москве. На этот раз экс-балерина отправилась на курорт вместе с дочерью Ариадной, не забывая при каждом удобном случае делать селфи, снимать видео и выкладывать все это на своей страничке в социальной сети.

На этот раз Волочкова дала пищу для злословия многочисленным хейтерам и испугала верных поклонников видео с ныряющей с пирса дочкой. Девочка перед прыжком в море исполнила перед камерой нечто приближенное к балетным па, при этом, честно признавшись, что не знает, как там «в балете танцуют», а затем совершила эффектный прыжок. Волочкова произнесла «боже, какой ужас» и переспросила, жива ли Ариша.

Недоброжелатели наполнили Сеть желчными комментариями о том, что Волочкова сама без постоянного самопиара не обходится, так еще и несовершеннолетнюю девочку втягивает в нездоровый нарциссизм. Поклонники Анастасии, как всегда выразили полный спектр восторгов с лейтмотивом о красавице дочке, которая маме не уступает и скоро будет блестать на сцене или на экране телевизоров.