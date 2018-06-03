Максим Галкин свёл с ума поклонниц новым селфи с развевающимися волосами

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Известный шоумен, пародист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин на днях свел поклонниц с ума своим новым селфи со звездой на лбу и развевающимися волосами. Поклонники оценили не только чувство юмора Галкина, но и его мужскую красоту.

Максим Галкин в своем микроблоге опубликовал селфи с развивающимися волосами, который поклонники назвали «романтическим». «Так себя вижу», - подписал снимок Максим Галкин, где блистает со звездой на лбу. Фанатки мужа Пугачевой увидели в артисте не только талантливого юмориста, но и привлекательного мужчину, о чем и заявили в комментариях под фотографией.

«Хорошенький такой!!!», «Самолюбование не один из грехов ?», «И нимб еще над головой», «Звёздочку во лбу нужно было поярче!», «Максим, как классно, что Вы относитесь к себе с само иронией. Просто обожаю таких людей», «Класс! Ну очень симпатично», - сообщили в комментариях фанатки Галкина.