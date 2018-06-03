Седокова показала шикарную фигуру в купальнике

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Популярная артистка российской эстрады продемонстрировала оголенное тело. На пляже в Монте-Карло Анна продемонстрировала завистникам результат ежедневного ухода за собой. Подписала публикацию певица словами, которые цепляют душу.

Анна Седокова отправилась в путешествие, а первый фотоотчет из Монте-Карло опубликовала в социальной сети. Подписала сексуальный снимок особенными словами, автором которых стала выдающаяся актриса.

«Happy girls are the prettiest. Audrey Hepburn. (Счастливые девушки самые красивые. Одри Хепберн)», - написала Анна.

А поклонники оценили по достоинству новость от Седоковой.

«Аня, абсолютная правда! А ещё молодец, что не приделала себе фотошопом огромный, как сделали бы большинство Инста мась», «У ней трое детей?? Да ладно. Круто выглядит», «Ух ты! Красивая фигура, подкачанная попа. Здорово», - написали фанаты.