Протеже Тимати на концерте в Воронеже «засветил бицухой»

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Исполнитель рэп-композиций MC Doni, который стал знаменит благодаря песни «Борода» и «А ты такой», в один момент оголил торс и показал свои мышцы.

Вчера, 2 июня, в Воронеже на трёхлетнем юбилее клуба Aurora выступал протеже Тимати рэпер MC Doni. Официальный бэк-исполнитель Black Star зажёг на сцене, а затем в один момент «засветил бицухой», оголив свой торс и показав фанатам свои мышцы.

Стоит отметить, что MC Doni, или Достонбек Исламов, появился на свет в Ташкенте. Парень вырос и решил поехать в Москву, где решил поработать на стройке. В один момент он познакомился с диджеями и начал заниматься рэп-музыкой, после чего Тимати пригласил его в свою команду.

Сначала MC Doni был бэк-вокалистом, после чего начал свою сольную карьеру.